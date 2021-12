Ciro Immobile positivo al Covid salta il Venezia. Alla fine, dopo vari tamponi negativi (la moglie era stata contagiata) è arrivato il verdetto dell’ultimo test molecolare di Ciro Immobile: positivo, deve saltare la gara contro il Venezia.

Il contagio è tuttavia rimasto circoscritto. Non come la Salernitana, ed è l’altra notizia del giorno, che deve rinunciare alla trasferta di Udine per la partita contro l’Udinese.

Rinviata a data da destinarsi, stavolta in serie B, anche la Lecce-L.R.Vicenza: la Asl di Lecce ha imposto il divieto di spostamento alla squadra dopo l’accertamento di alcuni casi di positività.

Ciro Immobile positivo, salta il Venezia

Non un bel momento per l’attaccante azzurro, dopo il forfait all’ultima giornata di campionato contro il Genoa a causa di un forte attacco di gastroenterite.

Il bomber della Lazio era in isolamento dopo la positività della moglie. I sette giorni di quarantena sarebbero scaduti oggi, un nuovo tampone negativo gli avrebbe permesso di aggregarsi alla squadra senza problemi. La moglie Jessica è risultata positiva dopo la cena di fine anno della squadra.

La Salernitana non parte per Udine: il divieto della Asl

La Salernitana, dopo l’accertamento di casi di positività all’interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18,30. Lo ha comunicato in nottata il club.

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra – si afferma – prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”.

“La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”.