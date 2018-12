PARMA – Roma in vantaggio sul campo del Parma dopo un’ora di gioco. I giallorossi sono passati in vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Bryant Cristante sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cengiz Under. Per l’ex calciatore dell’Atalanta, si tratta del quarto gol in campionato con la maglia della Roma.

Il gol di Cristante in Parma-Roma visto dai social e YouTube

0⃣-1⃣ Roma! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cristante anticipa tutti e di testa firma il vantaggio giallorosso. #ParmaRoma pic.twitter.com/TrCLMkvoum — DAZN Italia (@DAZN_IT) 29 dicembre 2018

Roma on the board with a beauty flicked header from Bryan Cristante. Cengiz Ünder with the corner!! 1 nill Roma at the Stadio Ennio Tardini! #tlnSoccer #ParmaRoma #SerieA pic.twitter.com/crrzWQveWa — TLNTV (@TLNTV) 29 dicembre 2018

Great finish by Cristante to give the Romans the lead pic.twitter.com/qJHtfLJxA5 — Billy M (@Wideoverload) 29 dicembre 2018

Io mi sa che a #Cristante gli devo chiedere scusa. — Alessia (@AlessiaP555) 29 dicembre 2018

“CrIsTaNtE è Na PiPpA, L’aMo DaTo ViA pE RnInGiAaAaAa” Capocannoniere della Roma — AR10 (@cufrologo) 29 dicembre 2018

Cristante been terrific in past few weeks- all of a sudden Roma finds themselves with many good options in midfield which for awhile seemed like Monchi’s priority in January window https://t.co/gku6K4W3H7 — David Amoyal (@DavidAmoyal) 29 dicembre 2018

