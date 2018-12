TORINO – Il primo tempo tra Juventus-Sampdoria, lunch match del campionato italiano di calcio di Serie A, si è aperto nel segno di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo la prima panchina stagionale contro l’Atalanta, partita nella quale ha segnato nella ripresa da subentrante, è tornato in campo dal primo minuto contro la Sampdoria.

L’ex star del Real Madrid ha superato in dribbling un avversario e ha sorpreso il portiere della Sampdoria Audero, ex estremo difensore della Juventus, con un destro improvviso.

Ecco il video con il gol del fuoriclasse portoghese da YouTube e Twitter

Cristiano Ronaldo abriu o placar logo no início do jogo para a @juventusfc contra a @sampdoria #JuveSamp pic.twitter.com/AGDaal4Cnt — 90Goals (@90goals) 29 dicembre 2018