Diletta Leotta sospira e vuole che il suo Loris torni a casa. La conduttrice televisiva italiana Diletta Leotta spera che il suo fidanzato e portiere tedesco Loris Karius cambi club. La meta desiderata: l’Italia! dove la conduttrice di DAZN vive con la figlia Aria, nata ad agosto.

Il giornale tedesco Bild precisa l’età della coppia (32 anni lei, 30 anni lui) e riporta le parole dette da Leotta al quotidiano sportivo italiano “Tuttosport”: “Loris ha al suo fianco persone che lavorano per lui. Spero che prenda la decisione migliore per la sua carriera. Vivo a Milano, quindi diciamo che essere vicino a Milano per noi sarebbe l’ideale”.

Karius sta attualmente giocando in Inghilterra per il Newcastle United, ma lì è solo una riserva. Il contratto di Karius sull’isola scade in estate. Allora vai in Italia? si chiedono Alexander Kriegl e Carmen Kayser.

In ogni caso, la futura moglie gli mette pressione: “Glielo dico sempre: i giocatori che vengono in Serie A poi si innamorano dell’Italia e spesso ci restano per sempre. Penso che potrebbe succedere anche a lui”.

Quale club dovrebbe essere? Leotta: “Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Sarei felice se venisse in Italia a giocare vicino alla sua famiglia”.

Il trasferimento in Italia di Karius è un argomento ricorrente nella coppia. Leotta rivela di parlare spesso con il suo fidanzato dei portieri italiani: “Ne conosce tanti, con alcuni ha giocato anche. La Serie A è un campionato che ancora non conosce, ma sa che il livello dei migliori è alto”.

Anche la distanza tra l’isola e l’Italia gioca un ruolo importante. La Leotta ha recentemente spiegato quanto trovi difficile la relazione a distanza: “Newcastle è molto scomoda perché non ci sono voli diretti”.

Karius e Leotta fanno ufficialmente coppia dall’ottobre 2022 e si divertono a flirtare in pubblico. Recentemente hanno fatto dei bei titoli: la Leotta ha reso pubblico a fine gennaio che Karius le aveva proposto le nozze. Dovrebbero sposarsi a giugno.