Seconda finale di Conference League consecutiva per la Fiorentina. Quest’anno sarà l’Olympiacos l’avversaria che contenderà alla Viola la coppa. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo l’amara sconfitta dello scorso anno contro il West Ham a Praga, mercoledì 29 maggio – dalle ore 21 – proverà a conquistare il trofeo nella finalissima di Atene, che si giocherà all’OPAP Arena, stadio dell’Aek. Chi vince giocherà la prossima edizione dell’Europa League.

Dove vedere la finale di Conference League Olympiacos-Fiorentina

Olympiacos-Fiorentina sarà disponibile in diretta in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), mentre a pagamento su Dazn e Sky. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Dazn, scaricando l’app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.

Le statistiche di Olympiacos e Fiorentina

La Fiorentina arriva a questa finale di Conference League con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’anno scorso. È la loro seconda finale consecutiva, un risultato che dimostra la solidità del progetto viola e la qualità della squadra. La squadra italiana ha mostrato crescita e coesione, qualità cruciali per questa sfida. Dall’altra parte, l’Olympiacos ha sorpreso molti eliminando l’Aston Villa (una delle squadre più interessanti di questa stagione di Premier League) per arrivare in finale. La squadra greca ha dimostrato carattere e tenacia, qualità essenziali per competere in Europa.