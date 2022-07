Dybala tra Roma e Inter, Mourinho lo vuole fortemente. I nerazzurri alla finestra

Paulo Dybala è ormai da undici giorni tra i giocatori disoccupati. La Joya ha programmato un incontro con il suo agente, Jorge Antun, e con l’intermediario Fabrizio de Vecchi per una valutazione approfondita delle alternative a disposizione. Ma il tempo stringe con i ritiri già cominciati in vista della partenza anticipata dei campionati causa Mondiali.

Dybala-Inter, pista fredda (al momento)

Sembra che ormai le uniche due squadre interessate all’ex Juventus siano Roma e Inter. I nerazzurri hanno flirtato a lungo con il giocatore, salvo poi virare sul grande ritorno di Lukaku. E ora, per un’eventuale approdo dell’argentino, servirebbe liberare spazio tramite la rescissione con Alexis Sanchez o la cessione di Edin Dzeko.

Dybala-Roma, il colpo è più vicino

Anche la Roma resta alla porta ma, come l’Inter, è legata ad altri scenari. L’innesto di Dybala, profilo che piace molto a José Mourinho, sembra sia subordinato alla cessione di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto scrive La Repubblica, la Roma è intenzionata a portare l’argentino a Trigoria. Seppur non disputerà la Champions League, tratterebbe il calciatore come un re ed il progetto dei Friedkin è sempre più ambizioso.