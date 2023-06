Europei atletica leggera, Italia senza Jacobs e Tamberi. Tutti i 49 convocati

Europei a squadre di atletica leggera (Chorzow, Polonia, 21-25 giugno). L’Italia c’è. È una delle 16 Nazionali che si giocheranno l’ambito trofeo. È inserita nella Prima Divisione che entrerà in scena venerdì 23. Sono presenti 48 federazioni divise in tre divisioni. In programma 37 gare per divisione nello stadio (statale) della Slesia, un buon impianto sportivo con una pista a 9 corsie. In campo 7.000 atleti.

Europei a squadre di atletica leggera, Italia senza Jacobs e Tamberi

La spedizione azzurra è molto folta. Ben 49 atleti totali. Non ci saranno le stelle Jacobs e Tamberi ma sono molti gli atleti interessanti con nuovi big. Dice il ct Antonio La Torre: “Il nostro obiettivo è batterci fino in fondo e provare a vincere. Le assenze di Jacobs, Tamberi e Vallortigara non possono essere un alibi, assieme a Stano, Palmisano e la staffetta hanno dimostrato che le cose si possono fare, ora è arrivata l’occasione per tanti altri”.

I 49 Azzurri convocati, gli uomini

Ceccarelli (100-4×100); Tortu (200-4×100); Patta, Desalu, Melluzzo, Ricci (4×100); Benati, Lopez, Scotti (4×400 mista); Tecuceano (800); Arese (1500); Crippa (5000); O. Zoghlami (3000 siepi); Fofana (100 hs), Sibilio (400hs – 4×400 mista), Sottile (alto), Stecchi ( asta), Furlani ( lungo), Bocchi (triplo), Weir (peso), Mannucci (disco), Olivieri ( martello), Fina ( giavellotto). Riserve del giavellotto: A. Zoghlami, Bertoncelli.

Le donne convocate

Dosso (100- 4×100), Kaddari (200-4×100); Bongiorno, Fontana, Pavese Herrera (4×100); Mangione (400- 4×400 mista), Marchiando, Polinari (800), Coiro (800), Vissa (1500), Battocletti (5000), Curtabbi (3000 siepi), Di Lazzaro (100 hs), Folorunso (400hs – 4×400), Furlani (alto), Bruni (asta), Iapichino (lungo), Cestonaro (triplo), Cantarella ( peso), Osakue ( disco), Fantini ( martello), Botter ( giavellotto). Riserva del giavellotto : Cavalli.

Il calendario e la diretta tv

L’Italia scenderà in campo venerdì 23 giugno. Il debutto è affidato alle donne: getto del peso ( ore 16.15), martello ( 16.20), 400 metri (17.05). Gli uomini esordiranno con Bocchi nel salto triplo (ore 17.22). Seguiranno i 400 metri. Rai Sport seguirà le gare per l’intero weekend. Il canale Rai si alternerà su Rai2. Diretta streaming integrale su Rai Play.