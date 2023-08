Azzurre show. Travolta anche la Francia (3-0). Festa a Firenze e volo in semifinale a Bruxelles senza cedere in set. Numeri impressionanti di un percorso europeo fin qui fantastico: 7 partite, 7 vittorie. Tutte con l’identico risultato:3-0.

E sempre in una cornice di pubblico da primato. Ovunque tutto esaurito: Arena di Verona, Monza, Torino, pala Wanny di Firenze. Ovunque spettacolo di gioco e di gente. E adesso viene il bello. Adesso comincia il vero Europeo: avversarie di caratura superiore, ambiente diverso, match da dentro o fuori. Servirà una Nazionale perfetta, alla altezza del suo standard migliore. Antropova, Syllla e Pietrini riusciranno a mantenere l’attuale, formidabile, stato di forma fisica e mentale? E Paola Egonu, in netta ripresa ancorché utilizzata a sprazzi, ripeterà le sue proverbiali “bombe” a 95 km/h? E gli ottimi “muri” (15) visti martedì sera a Firenze saranno ancora così solidi? Il Ct Mazzanti è il primo a chiederselo. E ammette:”Siamo più belli di così, ne sono sicuro. Ma finora manca ancora qualcosa”. E c’è da credergli.

Con la Francia brividi e prodezze

Il primo set è stato quasi una passeggiata grazie ad un inizio travolgente (9-0). Parziale conclusivo: 25-14. Da brividi il secondo set. Il più faticoso e incerto di tutto il percorso. L’Italia ha annullato due palle set ed ha concluso a 29-27. Paola Egonu è entrata sul 14-16 e ha impiegato una manciata di minuti per riequilibrare le sorti (24-24). La Francia è stata battuta non senza fortuna: 29-27. Pala Wanny in delirio, applausi anche da Giovanni Malago’. Terzo set praticamente senza storie se non un clamoroso errore dell’arbitra belga Boulalger. Sugli scudi Sylla e Pietrini autentiche mattatrici. Punteggio finale: 25-13. Venerdì a Bruxelles la semifinale.

Il tabellino

Orro 4, Pietrini 13, Danesi 8, Antropova 14, Sylla 10, Lubian 4; Fersino (L), Bosio, Egonu 4, Squarcini. Non entrate: Degradi, Nwakalor, Parrocchiale, Omoruyi. Per la Francia la miglior realizzatrice è stata la Gicquel con 12 punti. Durata dei set: 22’, 34’, 25’. Totale 81’.

Calendario

Semifinali e finale tutte a Bruxelles. Le semifinali si disputeranno venerdì. Le finali per il terzo posto e il primo domenica 3 settembre. Rispettivamente alle ore 16 e 19.30.