FIRENZE – Fiorentina-Cagliari è stata sbloccata da un episodio da moviola. L’arbitro ha assegnato il rigore dopo aver consultato a lungo il var. Sotto osservazione il contatto tra Barella e Federico Chiesa nell’area di rigore del Cagliari. Barella tocca Chiesa, che comunque accentua, e l’arbitro assegna il rigore che poi verrà trasformato da Veretout.

Gli highlights di Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina ha sbloccato la partita al 60′. L’arbitro, consultando il VAR, ha assegnato un rigore alla Fiorentina per un fallo di Barella ai danni di Federico Chiesa. Dagli undici metri si è presentato Veretout che ha segnato spiazzando il portiere dei sardi.

Ste cagate Barellino le deve limare. Fallo inutile e dannoso. #FiorentinaCagliari #forzaCasteddu — Luca Ballore (@LBallore) 21 ottobre 2018

Barella non sei Garrincha capo chino e lavorare#FiorentinaCagliari — S’ha dì d’andà (@simrad79) 21 ottobre 2018