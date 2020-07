“Zaniolo non è un caso e Dzeko non è scontento”, Fonseca ha utilizzato il dono della sintesi per togliere i due attaccanti dal calciomercato. Insomma, fosse per lui, i due gioielli non si muoverebbero dalla Capitale.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico portoghese prima di Roma-Fiorentina (dal Corriere dello Sport):

“Per me non c’è alcun caso Zaniolo. Ho sempre detto la verità e non ci sono problemi. Questo tipo di problemi ci sono in tutte le squadre. L’importante è risolvere. Abbiamo parlato, va tutto bene.

Zaniolo? Sta bene, ma non possiamo dimenticare che negli ultimi giorni prima dell’ultima partita si è allenato solo una volta. Vediamo domani, vogliamo gestirlo bene dopo sei mesi di infortunio.

Edin Dzeko? Sta bene, non è scontento ed è molto motivato. È importante per me sentire che lui è motivato. Non sto pensando al mercato, penso solo alla Fiorentina. Sarà una partita difficile.

Lotta per il quinto posto? Non so quali sono le partite facili qui. Non so se il calendario loro è più facile. Dobbiamo pensare alle nostre partite e vincere domani contro una squadra che sta molto bene”.