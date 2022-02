Francesca Lollobrigida, la prima medaglia ai Giochi di Pechino. Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpiadi invernali di Pechino. E’ la prima medaglia per l’Italia.

Francesca Lollobrigida, prima medaglia azzurra ai Giochi di Pechino

Nel pattinaggio velocità 3000 metri l’oro è andato all’olandese Irene Schouten, mentre il bronzo è stato conquistato dalla canadese Isabelle Weidemann.

L’azzurra ha chiuso con il tempo di 3’58”06, staccata di 1”13 dalla olandese, che con 3’56”93 ha realizzato il nuovo record olimpico.

“Non è un oro ma è come se lo fosse. E’ davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l’Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara”.

Così Francesca Lollobrigida ai microfoni della Rai. “E’ davvero il momento di sorridere – ha proseguito -. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati”.

Francesca Lollobrigida chi è: età, peso, altezza, marito

Francesca Lollobrigida è una pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana, che si fa valere (eccome!) anche nel pattinaggio su rotelle, disciplina in cui è stata per ben sedici volte campionessa del mondo in diverse specialità.

E’ nata il 7 febbraio 1991 (età 30 anni) a Frascati. E’ alta 1 e 69 m. per un peso di 62 kg. E’ sposata con Matteo Allegretti. E’ pronipote di Gina Lollobrigida.