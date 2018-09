FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Frosinone-Genoa 1-2, gol: Piatek (doppietta) e Ciano. Partita valida per la settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Il Genoa non si ferma più. La squadra allenata da Davide Ballardini ha vinto in casa del Frosinone e ha agganciato la Lazio al sesto posto in classifica, in piena “zona Europa League”.

Il migliore in campo è stato ancora una volta Piatek. Il centravanti polacco ha sconfitto i ciocari con una doppietta che gli permette di salire a quota 8 gol, in cima alla classifica dei marcatori della Serie A. Il Frosinone ha segnato il gol della bandiera con Ciano ma ha perso ancora una volta davanti ai propri tifosi. Troppo evidente il divario tecnico tra le due squadre, il Genoa ha vinto con merito e il passivo sarebbe potuto essere anche maggiore.

Le pagelle di Frosinone-Genoa 1-2

Genoa batte Frosinone 2-1 (2-1) Frosinone (3-4-2-1): Sportiello 6, Goldaniga 6, Salamon 5.5, Capuano 5 (30’st Vloet sv), Zampano 6, Chibsah 6, Hallfredsson 4.5, Molinaro 5, Ciano 5, Perica 5 (1’st Ciofani 6.5), Campbell 5 (16’st Soddimo 5). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 32 Krajnc, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo 5.

Genoa (3-4-1-2): Radu 6.5, Biraschi 6, Spolli 6, Criscito 6.5, Romulo 6.5, Sandro 6.5 (30’st Mazzitelli sv), Hiljemark 7, Lazovic 5 (18’st Zukanovic 6), Pandev 5 (23’st Pereira 5), Kouamè 6.5, Piatek 7.5. (1 Marchetti, 3 Gunter, 24 Bessa, 26 Dalmonte, 33 Lakicevic, 39 Favilli, 40 Omeonga 45 Medeiros). All.: Ballardini.

Arbitro: Sacchi 6. Reti: nel pt 33 Piatek, 35’Piatek, 41′ Ciano su rigore; Angoli: 5-2 per il Frosinone Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Campbell, Hallfredsson, Goldaniga, Mazzitelli e Sandro per gioco scorretto. Spettatori: 13.500 circa

** I GOL ** – 33′ pt: Piatek recupera palla al limite dell’area e fulmina Sportielo con una botta radente a fil di palo. – 35′ pt: Kouamè ruba palla a Salomon, tocco per Piatek che segna a porta vuota. – 41′ intervento scomposto di Spolli su Perica. Rigore trasformato da Ciano.

Gli highlights di Frosinone-Genoa 1-2

Camillo Ciano penalty Goal Frosinone 1-2 Genoa 30.09.2018 https://t.co/xJUa8CO6K9 — Fotball (@Fotball40681959) 30 settembre 2018

Krzysztof Piątek’s seventh goal of the season vs. Frosinone. Lovely hit 🇵🇱 pic.twitter.com/6qkmxCngPj — Matthew Santangelo (@Matt_Santangelo) 30 settembre 2018

