FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Frosinone-Juventus si giocherà domenica 23 settembre 2018: appuntamento alle 20.30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

DOVE VEDERE FROSINONE-JUVENTUS IN TV E STREAMING.

Frosinone-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

“Cristiano Ronaldo per noi è un valore aggiunto, ma non è che la squadra dipende da lui”. Ne è convinto Massimiliano Allegri che, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Frosinone, analizza il momento di CR7 dopo l’espulsione di Valencia. “Quella di mercoledì è una cosa già passata, farà un’ottima prestazione così come ha fatto mezzora in Champions”, osserva il tecnico bianconero. “Le aspettative su di lui sono altissime – aggiunge – ma non deve dimostrare niente. Deve continuare solo a giocare, a divertirsi e a fare gol. E’ molto esigente con sé stesso e quindi farà una grande prestazione”.

“Contro la Juventus dovremo presentarci a mille. Nelle difficoltà dovremo dimostrare di essere squadra. Non ci sono scusanti. La nostra serie A deve essere come un mondiale o una Champions League”. Il Frosinone aspetta la corazzata Juve e alla vigilia del match casalingo, il tecnico Moreno Longo non nasconde che sarà una sfida dal sapore particolare. “Lo sappiamo benissimo chi avremo di fronte. E’ una squadra che quando attacca sa occupare benissimo gli spazi. Non ti danno punti di riferimento, e poi hanno Ronaldo che può fare tutto”. Il Frosinone è ancora alla ricerca del primo gol. “Vero ma non è un problema solo degli attaccanti. Dovremo osare di più ed essere più presenti in area avversaria”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.