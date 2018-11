Genoa-Napoli streaming e diretta tv, dove e quando vederla

GENOVA – Genoa-Napoli, partita valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva da Dazn sabato 10 novembre 2018 alle ore 20.30.

Sarà possibile vedere questa partita in tv solamente attraverso una smart tv collegandosi all’app di Dazn. Il Napoli è obbligato alla vittoria per tenere il passo della Juventus capolista e dell’Inter che è secondo con gli stessi punti della squadra allenata da Carlo Ancelotti.

CALENDARIO SERIE A 2018 2019 DODICESIMA GIORNATA | GIORNATA 12

L’anticipo di venerdì 9 novembre 2018

Frosinone-Fiorentina ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 10 novembre 2018

Torino-Parma ore 15 – SKY

Spal-Cagliari ore 18.00 – SKY

Genoa-Napoli ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 11 novembre 2018

Atalanta-Inter ore 12.30 – DAZN

Chievo-Bologna ore 15.00 – SKY

Empoli-Udinese ore 15.00 – DAZN

Roma-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Lazio ore 18.00 – SKY

Milan-Juventus ore 20.30 – SKY

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Le ultime notizie sulla partita dai social

Genoa-Napoli, Criscito ammette: “È un’emozione, agli azzurri sono stato vicinissimo”. E su Insigne…https://t.co/hzyBfWijUF{TITOLO DEL POST} — Mondo Palermo (@MondoPalermo) 8 novembre 2018

Genoa-Napoli la partita del cuore! https://t.co/QoZRpbw7kt — Liberato Ferrara (@FerraraLiberato) 8 novembre 2018