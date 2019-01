MILANO – Alberto Dandolo su ”Oggi’ ha pubblicato una notizia di gossip su Radja Nainggolan. Stando a quanto scritto da Dandolo, Nainggolan sarebbe in crisi con la moglie Claudia Lai perché si sarebbe invaghito di Ginevra Francesca Sozzi. Questo nome non è nuovo agli appassionati di calcio e gossip perché ha avuto una relazione sentimentale con Paulo Dybala della Juventus.

Chi è Ginevra Francesca Sozzi

E’ una bellissima ragazza dagli occhi verdi che fa la cassiera in un ristorante della moda nel centro di Milano. Il locale in cui lavora Ginevra si chiama ORO ed è in Porta Volta. Stando a quanto scritto da Dandolo, i due si incontrerebbero in una casa alla periferia sud di Milano di proprietà di un’ amica di lei.

Gli aggiornamenti Instagram della Sozzi

Visualizza questo post su Instagram In casa +30 fuori -2 #invernoiloveyou Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: Nov 30, 2018 at 6:30 PST

Visualizza questo post su Instagram My peace is when I land in Ibiza #tb #ciaoestate Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: Set 26, 2018 at 3:23 PDT

Visualizza questo post su Instagram Happy saturday #bestfriendever #hereagain Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: Lug 28, 2018 at 8:24 PDT

Visualizza questo post su Instagram Que bien lo pasamos ✨ #loveit Un post condiviso da Ginevra Francesca Sozzi (@ginevrafrancescasozzi) in data: Lug 18, 2018 at 4:32 PDT

