Il belga Wout Van Aert, 29 anni, alfiere della Jumbo Visma, ha vinto in volata la Coppa Bernocchi confermandosi uno dei migliori talenti del panorama ciclistico mondiale.

Il belga Van Aert vince in volata la Coppa Bernocchi

In carriera ha vinto di tutto: nel ciclocross (3 titoli mondiali consecutivi) e in linea (3 coppe del Mondo). Ha vinto anche le più affascinanti corse come le Strade Bianche, la Milano-San Remo e 9 tappe al Tour de France.

Quest’anno è arrivato 10 volte secondo ma a Legnano ha trovato il guizzo vincente. Era pronosticato come favorito e stavolta ha centrato l’obiettivo.

Sulle strade dell’Alto Milanese

Secondo appuntamento del Trittico Lombardo. Frazione di 186,65 km. Partenza alle 11.05 da Parabiago ,nel sole, ed arrivo a Legnano. Subito scaramucce e tentativi di fuga.

Sette balzano al comando. Dopo un’ora c’è l’ingresso nel circuito di Valle Olona (17 km) ed inizia la prima scalata al Piccolo Stelvio. I fuggitivi hanno 6’17 di vantaggio. Alle 12.27 si conclude il primo giro del circuito. Il secondo termina dopo 70 km.

Al termine del terzo i fuggitivi (rimasti in 6) hanno ancora 3’12” di vantaggio. All’inizio del quarto scendono sotto i 3 minuti; alla fine è di 2’15”. Alle 13.51 comincia il quinto e ultimo giro del Piccolo Stelvio e il gruppo vede già i battistrada e si spezza.

Resta una trentina di corridori tra cui tre osservati speciali: Alaphilippe, Hirschi e Van Aert. La Jumbo Visma fa buona guardia, la Soudal Quick-Step protegge il suo Alaphilippe, due volte campione del mondo (Imola 2020, Fiandre 2021). Lo svizzero Hirschi è sotto l’ombrello della UAE Emirates e recita il ruolo di Pogacar.

Ultimi 20 km a ritmo folle

Ritmo altissimo. Nove al comando, cinque sono italiani ( Masnada, Bagioli, Albanese, Oldani, Scaroni). La jumbo Visma tiene alta l’andatura ad una velocità pazzesca (65km/h). I calabroni pilotano il loro capitano fino Ai 200m., poi Van Aert si scatena bruciando sulla linea d’arrivo Albanese. Vittoria a mani alzate. Bagioli completa il podio soffiando il posto allo svizzero Hirschi.

ORDINE DI ARRIVO

1. Van Aert 2. Albanese 3. Bagioli 4. Hirschi 5. Masnada 6. Benoot 7. Scaroni 8. Alaphilippe 9. Tratnik 10. Izagirre. Tutti con lo stesso tempo.