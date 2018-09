MILANO – Episodio chiave al termine del primo tempo di Inter-Fiorentina. L’arbitro, grazie all’aiuto del var, ha assegnato un rigore all’Inter per un fallo di mano di Hugo su cross di Candreva. Dagli undici metri, non ha sbagliato Icardi. La prima frazione da gioco si è chiusa con i nerazzurri in vantaggio per uno a zero.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Mirallas. All.: Pioli.

Gli highlights di Inter-Fiorentina

Candreva spara alle stelle da due passi

La partita si apre con questo palo di Mirallas

