Italia-Galles (1-0) le pagelle: azzurri primi nel girone, agli ottavi Austria o Ucraina

Blitz dice

Orditoio, la macchina per tessere nella quale è morta Luana d’Orazio. Una perizia annuncia di aver accertato che il quadro elettrico di quel macchinario era stato manomesso in modo che la macchina potesse andare anche quando la saracinesca-protezione fosse disattivata. Insomma si era fatto in modo che il blocco della macchina non scattasse quando la […]