Italia-Lituania VIDEO highlights: 5-0 con regalo, la Svizzera fa solo 0-0 in Irlanda del Nord

Italia-Lituania 5-0, per vedere il video con gli highlights vai alla fine dell’articolo. La Nazionale di Mancini si riprende subito e riceve anche un regalo dalla Svizzera. Gli elvetici fanno solo 0-0 in Irlanda del Nord e ora abbiamo meno patemi per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

I gol di Kean e Raspadori, due ragazzi del 2000, e l’entusiasmo di un’Italia di seconde linee che restituisce a Mancini un po’ di quell’incantesimo smarrito dopo l’Europeo. E’ questa, a parte il gioco e i gol ritrovati nel 5-0 alla Lituania a Reggio Emilia, la formula vincente per rimettere in carreggiata la nazionale.

Italia-Lituania 5-0, e la Svizzera pareggia

Dopo i due malaugurati pareggi contro Bulgaria e Svizzera, arriva la goleada nell’ultima partita di un settembre faticoso. Col risultato della Svizzera a Belfast, uno 0-0 con un rigore sbagliato da Seferovic, ora l’Italia torna a vedere da vicino il Mondiale.

Gli azzurri hanno sei punti e due partite in più degli elvetici, che nelle migliori delle ipotesi arriveranno alla sfida diretta dell’Olimpico il 12 novembre a pari punti. Come dire, basterà vincere quella per essere certi di andare in Qatar, col paracadute in caso di pari della differenza reti migliore.

Aldilà della classifica e della vittoria ritrovata, a far sorridere il ct azzurro è aver avuto la conferma -fatta la tara dell’avversario di stasera – di aver alternative agli eroi di Wembley quando, come in questi giorni, appaiono un pizzico arrugginiti.

La situazione nel girone dell’Italia

La Svizzera pareggia 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord, e l’Italia allunga ancora in testa al gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli azzurri sono primi a 14 punti, 6 in piu’ della Svizzera seconda a quota 8: gli elvetici hanno pero’ due partite in meno, e nella migliore delle ipotesi si presenteranno a pari punti all’Olimpico, nella sfida all’Italia del 14 novembre.

Italia-Lituania: formazione, tabellino e video highlights

La sequenza dei gol:

11′ – Italia in vantaggio con Kean che approfitta di un errore della difesa avversaria.

14′ – Raddoppio degli azzurri su autogol di Utkus.

24′ – L’Italia allunga ancora il vantaggio con un gol di Raspadori.

29′ – Kean va di nuovo a segno su assist di Bernardeschi

54′ – Azzurri ancora in vantaggio all’inizio della ripresa con Di Lorenzo.

La formazione: Raspadori al centro dell’attacco, con Kean e Bernardeschi sugli esterni. Costretto a diversi cambi per stanchezza e infortuni (a casa Immobile, Insigne, Chiesa e Sensi, in tribuna Emerson e Zaniolo), il ct azzurro sorprende a centrocampo, dove a Locatelli è preferito Cristante. L’Italia presenta dunque solo tre dei titolari della partita con la Svizzera.

In porta Donnarumma, difesa composta da Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Biraghi; a centrocampo Pessina e Cristante agiscono ai lati di Jorginho, tridente offensivo da destra Bernardeschi-Raspadori-Kean. In panchina Barella, diffidato e quindi a rischio squalifica, Bonucci, Chiellini e Berardi.