Italia-Polonia streaming e diretta tv, dove vedere la Nations League: orario e data

BOLOGNA – Italia-Polonia, partita valida per la prima giornata della Nations League, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 1, venerdì alle ore 20.45, e sarà visibile anche in diretta streaming sul sito internet della Rai.

La Nations League è una competizione che è stata creata per sostituire le amichevoli internazionali.

L’Italia partecipa alla “Serie A” ed è stata inserita nel girone con Portogallo e Polonia. La prima classificata di questo raggruppamento parteciperà alle finali con le altre vincitrici dei gruppi. Di seguito le date della Nations League 2018-2019.

La partita d’esordio dell’Italia nella Nations League, in programma venerdì sera nello stadio Renato Dall’Ara a Bologna, sarà arbitrata dal tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Thorsten Schiffner e Marco Achmuller.

Primo addizionale sarà Daniel Siebert e il secondo Sascha Stegemann; IV uomo sarà Markus Haecker.

Italia-Polonia, le probabili formazioni dell’esordio azzurro alla Nations League.

ITALIA (4-3-3): Gigio Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Mario Balotelli, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Blaszczykowski, Zielinski, Krychowiak, Goralski; Robert Lewandowski, Milik. Ct: Brzeczek.

Mancini dovrebbe schierare gli azzurri con Donnarumma tra i pali, Zappacosta terzino destro, Bonucci e Chiellini centrali, Criscito terzino sinistro, Cristante, Jorginho e Pellegrini a centrocampo, Chiesa e Insigne esterni di attacco e Balotelli centravanti.