Nations League, cos’è e come funziona. Il calendario dell’Italia

Partirà nel weekend la Nations League, la nuova competizione organizzata dall'Uefa che sostituisce le amichevoli internazionali. Un vero e proprio campionato, suddiviso in 4 leghe, che oltre a mettere in palio un trofeo regalerà la possibilità, a chi non ha guadagnato il pass agli Europei attraverso le normali qualificazioni, di accedere alla rassegna continentale.

Cosa si vince? La nazionale che si aggiudicherà le fasi finali (dal 5 al 9 giugno 2019), a cui si qualificheranno le quattro vincitrici dei gironi della Lega A, vincerà il trofeo della Nations League. In più ogni nazionale che guadagnerà il primo posto nel girone della propria Lega parteciperà ai playoff che determineranno altre 4 qualificate agli Europei oltre alle 20 che verranno determinate dalle normali qualificazioni.

Come funzionano i playoff? Come detto, gli ultimi quattro posti per gli Europei saranno assegnati tramite gli spareggi di qualificazione, che si svolgeranno a marzo 2020, e verranno disputati dalle 16 vincitrici dei gironi della Nations League. Ogni Lega avrà un suo percorso separato: le quattro vincitrici dei gironi di ogni singola Lega si affronteranno in due semifinali e una finale. La vincitrice di ogni percorso guadagnerà l’accesso a Euro 2020.

Cosa succede se la vincitrice di un girone è già qualificata dopo le qualificazioni a Euro 2020? Se la vincitrice di un girone si è già qualificata agli Europei attraverso le normali qualificazioni, il suo posto andrà alla squadra che ha concluso nella posizione successiva nella sua Lega. Se una Lega non ha quattro squadre, i posti rimanenti vengono assegnati alle squadre di un’altra Lega, in base alla classifica complessiva della Nations League.

In quale Lega e in che girone è inserita l’Italia? L’Italia parteciperà alla Lega A ed è inserita nel girone 3 con Portogallo e Polonia.

Il calendario dell’Italia nella Nations League:

Italia-Polonia, venerdì 7 settembre alle 20.45 (Bologna), diretta Rai Uno;

Portogallo-Italia, lunedì 10 settembre alle 20.45 (Lisbona), diretta Rai Uno;

Polonia-Italia, domenica 14 ottobre alle 20.45 (Chorzow), diretta Rai Uno;

Italia-Portogallo, sabato 17 novembre alle 20.45 (Milano), diretta Rai Uno;

Dal 5 al 9 giugno la fase finale.

Tutti i gironi della Nations League

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania. Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio. Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo. Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna.

LEGA B

Gruppo 1: Rep. Ceca, Ucraina, Slovacchia. Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia. Gruppo 3: Irlanda del Nord, Bosnia, Austria. Gruppo 4: Danimarca, Eire, Galles.

LEGA C

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia. Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria. Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia. Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania.

LEGA D

Gruppo 1: Georgia, Lettonia, Kazakhstan, Andorra. Gruppo 2: Bielorussia, Lussemburgo, Moldova, San Marino. Gruppo 3: Azerbaijan, Bielorussia, Malta, Kosovo. Gruppo 4: Macedonia, Armenia, Liechenstein, Gibilterra.