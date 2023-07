Italia storica: 100 medaglie agli Europei di atletica in Polonia. Azzurri primi nel medagliere

Europei di atletica in Polonia: chiusura trionfale per la spedizione azzurra. Bilancio record: 100 medaglie! Staccati 11 pass olimpici per Parigi 2024. Italia prima nel medagliere – 35 ori, 26 argenti, 39 bronzi – davanti a Spagna (57 medaglie), Ucraina (41), Germania (63) ma un oro e 4 argenti in meno dell’Ucraina. Dopo i 40 podi dei Giochi Olimpici di Tokyo l’Italia ancora una volta in cifra tonda. Fra questi anche il pass olimpico del pugile Aziz Abbey Mounhiidine, peso massimo delle Fiamme Oro (Polizia di Stato), origini marocchine, scuole a Salerno ; la medaglia d’oro di Cracovia non era scontata.

Europei di atletica, Malagò: “Fatta la storia”

I numeri azzurri sono straordinari e confermano lo stato di salute dello sport italiano. Entusiasta il presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Si è chiusa una edizione storica, da record. Abbiamo dimostrato la nostra forza in tutte le discipline. Il mio ringraziamento va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli officiali che hanno consentito di scrivere questa pagina unica e indelebile. Ora la strada per Parigi 2024 è tracciata. L’Italia si avvicina a questo traguardo con consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie”.

Verso Parigi 2024

L’Italia c’è. Al dominio della atletica leggera di sono aggiunte alcune medaglie storiche come quella del padel, lo sport del momento; un misto di tennis e squash che sta dilagando nel Belpaese con cifre molto importanti. Ma soprattutto va considerato che l’Italia ha conquistato 11 dei 16 pass a disposizione. Gli European Gamesin questa terza edizione hanno messo in palio numerose carte olimpiche che si sono divise in pass individuali e posti nazione. Da segnalare i 5 posti nazione vinti: 3 nel tiro a volo ( Mauro De Filippis, Jessica Rossi, Martina Bartolomei). Uno nel tiro con l’arco (Chiara Rebagliati) e uno nel trampolino 3 metri (Chiara Pellacani).