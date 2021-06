Ci sono tre nazionali in dubbio per Italia-Svizzera in programma domani sera a Roma, una sfida importante perché vincendo si aprono già le porte degli ottavi. In dubbio però ci sono Florenzi, Verratti e Berardi. Il calciatore terzino del Psg e quello del Sassuolo sono usciti malconci dalla sfida con la Turchia e difficilmente recupereranno per domani.

Qualche speranza in più invece per Marco Verratti che all’Europeo era già arrivato malconcio ma con la possibilità di recuperare. Vedremo se Mancini lo rischierà oppure proverà a tenerlo per le prossime partite una volta, si spera, che l’Italia passi il turno.

Italia-Svizzera, la probabile formazione

Con queste probabili assenze come giocherà allora l’Italia di Mancini? Sulla destra al posto di Florenzi potrebbe giocare titolare Di Lorenzo, che già aveva esordito dalla panchina molto bene con la Turchia. Al posto di Berardi invece ci potrebbe essere Chiesa, schierato a destra in un tridente con Immobile e Insigne. Il calciatore della Juventus infatti può giocare come esterno di attacco su entrambe le fasce visto che sa tirare bene sia con il destro che con il sinistro. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato.

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli, Chiesa, Insigne, Immobile.

Italia già agli ottavi se…

Se l’Italia vince con la Svizzera si qualifica agli ottavi, a prescindere dal risultato di Turchia-Galles. Ma la cosa importante, anzi fondamentale, sarebbe riuscire a qualificarsi come primi nel girone. Questo per evitare agli ottavi subito una delle grandi. L’Italia potrebbe riuscirci già domani se Turchia e Galles pareggiano e se gli azzurri battono la Svizzera. Altrimenti bisognerà aspettare l’ultima giornata che, ricordiamo, si gioca in contemporanea con l’altra partita del girone.