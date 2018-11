GENK (BELGIO) – Dall’Italia al Belgio, ai tifosi azzurri non passa il vizio di gridare “m*rda” al portiere avversario al momento del rinvio. Questa usanza spiacevole ha origine nel nostro campionato, nel corso delle partite disputate allo Juventus Stadium. Gli insulti al portiere americano Horvath sono stati stigmatizzati anche dai telecronisti della Rai in diretta tv.

Ecco la reazione social agli insulti dei tifosi italiani al portiere americano

… Ma la curva della Nazionale è finita infangata da quei minorati che urlano merda al portiere avversario durante il calcio di rinvio? Ma davvero? 😟 #ItaliaUSA. — Sachin Padwal (@sachin140778) 20 novembre 2018

Quel “merda” a ogni rinvio del portiere avversario è il figlio storto di quello che i palazzi hanno creato. Finendo naturalmente in quel supermercato alla periferia di Torino.#ItaliaUSA #gdm — Robin (@granata948) 20 novembre 2018

Si ma poi la grande coerenza di questa gente…si scandalizza per il MERDA urlato al portiere, però ha come idolo un elegantone che ha il vezzo di filmarsi ubriaco mentre bestemmia…😂 Hanno la sensibilità a targhe alterne… — Wulfgar (@HarryBosch73) 20 novembre 2018

Gridare ‘merda’ al portiere avversario mentre rinvia che senso ha? È solo un momento di insopportabile maleducazione — Alessandro Alciato (@AAlciato) 20 novembre 2018

Ma quanto sono stupidi quelli che gridano #merda al rinvio del portiere?! Sostenete la vostra squadra invece di offendere l’avversario…🙄 #ItaliaUSA — Tιȥყɠɾαɳαƚα🐃⚽ (@tizianagranata1) 20 novembre 2018

Ao, se dicono merda al portiere stigmatizzano, se ce sta invasione di campo va tutto bene. Io boh #ItaliaUsa — Matteo (@Matteofasciotti) 20 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.