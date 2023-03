Juve, infortunio Chiesa: niente lesioni al ginocchio. Sospiro di sollievo per l’attaccante

Sospiro di sollievo per Federico Chiesa e per la Juve: l’infortunio accusato al ginocchio dall’attaccante, entrato al posto di Vlahovic nel secondo tempo della gara contro il Friburgo, non è nulla di grave.

Infortunio Chiesa, solo un grande spavento

Alla fine per Chiesa si è trattato solo di un grande spavento: qualche giorno di riposo e poi sarà nuovamente a disposizione di Allegri. Gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni capsulo legamentose all’articolazione destra. “Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”, scrive il club bianconero nel comunicato. Il ginocchio non è quello operato nel 2022 per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Di Maria, solo affaticamento

Già ieri sera il meno grave dei tre sembrava l’argentino Angel Di Maria, che nelle battute finali del match aveva accusato un affaticamento muscolare al flessore. Mezzora di esami che non hanno evidenziato lesioni per il campione del Mondo.

Alex Sandro rientra dopo la sosta

La partita con il Friburgo è durata solo una ventina di minuti per Alex Sandro. Già reduce da alcune noie muscolari, il difensore brasiliano ha chiesto il cambio a metà del primo tempo. I controlli a cui si è sottoposto hanno evidenziato “una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”. Tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali.