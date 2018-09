TORINO, ALLIANZ STADIUM – Juventus-Bologna 0-0. Partita valida per la sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Allegri

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Dijks; Orsolini; Okwonkwo, Falcinelli. All. F.Inzaghi

