Juventus-Napoli, nello spogliatoio Buffon a muso duro con Benatia e Dybala

Negli spogliatoi – scrive il sito Calciomercato.com – alla fine, c’è stato un aspro confronto, originato da una dura reprimenda di Buffon, da buon capitano, sull’atteggiamento della squadra e presa male da alcuni compagni, in particolare Benatia che avrebbe replicato a muso duro. Normale che dopo una partitissima finita male si alzino i toni e s’accendano scintille, guai però a non trovare la forza di accantonare i risentimenti e ritrova- re in fretta unità d’intenti, trasformare le tensioni in cattiveria agonistica.