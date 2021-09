Leicester-Napoli è il match della prima giornata della fase a gironi di Europa League del gruppo C: fischio d’inzio alle ore 21, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Leicester-Napoli dove vederla in tv e streaming

La partita di Europa League Leicester-Napoli si gioca questa sera, giovedì 16 settembre, al Leicester City Stadium di Leicester: calcio d’inizio del match previsto alle ore 21. Leicester-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Leicester-Napoli, inoltre, sarà visibile in streaming anche con SkyGo, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l’app su pc, smartphone o tablet.

Le probabili formazioni di Leicester-Napoli

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Tiago Martins (Por). Guardalinee: Pinto Campos e Alves Jesus. Quarto uomo: Vitor Ferreira. Var: Hernandez (Spagna) – Fernandez (Spagna).