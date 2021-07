L’Italia campione d’Europa arriva a Roma con la coppa, Chiellini la porta davanti ai tifosi

L’Italia campione d’Europa di calcio è arrivata a Roma. L’A319 dell’Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 6:06. Un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell’aereo. Decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori.

Il più scatenato Bonucci, che ha intonato “I campioni dell’Europa siamo noi”. Foto ricordo e ringraziamenti a tutti gli azzurri, apparsi entusiasti e commossi. I campioni d’Europa sono stati accolti da un maxi striscione di Aeroporti di Roma con la scritta “Grazie azzurri” e da uno dei commissari di Alitalia, Daniele Santosuosso.

Italia campione d’Europa, Chiellini porta la coppa ai tifosi

Poco prima di uscire dal varco decentrato di Fiumicino, capitan Giorgio Chiellini è sceso dal pullman azzurro con la Coppa in mano alzandola davanti ad alcune decine di tifosi. Correndo verso il pullman, cori ed entusiasmo alle stelle alla vista del Capitano, che è stato seguito da Donnarumma e Bernardeschi. “E’ tutto meraviglioso, che emozione”, aveva detto poco prima Jorginho sotto l’area circondato dall’affetto degli operatori aeroportuali.

Emozionato e commosso anche il presidente federale Gravina: “Bellissimo tornare a Roma con la Coppa”. Tutti i giocatori bersagliati di foto ricordo e di cori. Incontenibile la gioia dei calciatori e dello staff tecnico manifestata apertamente nelle poche decine di metri che li separavano dall’aereo, che ha sfilato con le bandiere tricolore ed europea ai finestrini della cabina dei piloti, al pullman. Incitamenti per Immobile, Verratti, Chiesa, De Rossi ed un’ovazione alla vista di Spinazzola per il quale è scattato ormai il classico coro “Spina, Spina!!”.

Le parole di Roberto Mancini dopo la vittoria

“Non ho parole per questi ragazzi, dico semplicemente che sono meravigliosi”, dice il ct della rinascita, che fatto ripartire il calcio italiano dopo il flop di Russia 2018 e dà la spinta all’entusiasmo di un Paese intero. “Lo meritiamo, dopo un anno di pandemia“, dicono in coro il capitano, Giorgio Chiellini, e il suo gemello della difesa, Leonardo Bonucci, mentre sul prato di Wembley impazza la festa degli azzurri. E arrivano via social i complimenti di Mattarella e di Draghi.