Lituania-Italia: diretta Tv, streaming, formazioni: come e dove vedere la partita della Nazionale

Questa sera, mercoledì 31 marzo, alle 20,45 l’Italia giocherà contro la Lituania. Per la sfida in Lituania Roberto Mancini dovrà fare a meno di molti giocatori: Acerbi, Bonucci, Chiesa, Belotti, Sensi, Barella, Spinazzola e Insigne.

Quindi ecco le probabili formazioni di Lituania-Italia:

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson: Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini

Lituania-Italia: diretta Tv, streaming, formazioni: dove vedere la partita della Nazionale

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Ma anche in streaming attraverso RaiPlay. Inizio del collegamento con Vilnius è previsto alle 20.30.

Lituania-Italia: diretta Tv, streaming, formazioni. Le parole di Roberto Mancini

“Chiudere a nove punti sarebbe ottimo: abbiamo avuto tre partite in pochi giorni, con tanti viaggi. L’insidia e’ il campo sintetico”. Lo dice Roberto Mancini, ct azzurro, alla vigilia di Lituania-Italia, terza partita di qualificazione ai Mondiali 2022. Mancini ora e’ a 24 risultati utili consecutivi, uno in meno del primato di Marcello Lippi.

“Purtroppo qualche giocatore aveva problemi fisici prima, e con tante partite abbiamo preferito non rischiare”, ha aggiunto Mancini, che ieri ha dovuto rinunciare anche a Verratti e Florenzi.

“Le insidie – ha spiegato Mancini alla vigilia della partita – sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco ma abbiamo due giorni per farlo, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. E’ una squadra molto fisica che difende bene e giocano in casa, ha poi detto Mancini “La Svizzera ha avuto tante occasioni – le parole del tecnico – ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto quando si arriva alla terza”.

“Possibile l’esordio di Toloi”- Contro la Lituania potrebbe esordire in azzurro il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi. “C’è questa possibilità – spiega il ct Roberto Mancini – e’ stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”. Il tecnico non si sbilancia sulla formazione ce scenderà in campo a Vilnius, ma qualche indicazione la dà: “L’idea di Bernardeschi falso nove è sempre attuale. Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, decideremo domattina. Insigne? Ha giocato due partite intere, molto faticose, valuteremo se impiegarlo”. Potrebbe essere della partita anche Federico Chiesa: “potrebbe giocare. Non sono così negativo sulle sue prestazioni – le parole di Mancini -. Sta bene e incute molta paura negli avversari. E’ un giocatore molto importante per noi”.