Luigi Samele chi è, età, altezza, dove è nato, fidanzata, vita provata, sciabola, carriera e biografia

Luigi Samele, schermidore foggiano, raggiunge per la prima volta la finale di sciabola alle Olimpiadi (aveva già vinto un bronzo a Londra nella gara a squadre). Ora serve l’impresa col fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi nell’ultimo atto (ore 14:15).

Dove e quando è nato, età, altezza, carriera e biogafria di Luigi Samele

Luigi Samele è nato a Foggia il 25 luglio del 1987. La sua altezza è di 190 centimetri. È tesserato per le Fiamme Gialle. Il suo maestro è Andrea Terenzio.

Ha vinto 3 volte i Campionati europei di scherma nella sciabola a squadre. Ha vinto le prove di Coppa del Mondo di scherma a Chicago nel 2014 e a Cancun nel 2016. Ha conquistato la medaglia d’oro nella prova individuale ai Mondiali Cadetti di Plovdiv. Ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Londra 2012, vincendo la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre, con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino.

Nel 2016 a Roma, nel 2019 a Palermo e nel 2021 a Cassino nei Campionati italiani assoluti di scherma vince la prova individuale di Sciabola. Nel 2018 vince l’argento nella gara iridata di sciabola maschile a squadre sia al Campionato Mondiale di Wuxi che al Campionato Europeo di Novi Sad.

La fidanzata Olga Kharlan, la vita privata di Luigi Samele

Luigi Samele è fidanzato con Olga Kharlan, atleta di scherma ucraina. Sul suo profilo Instagram ufficiale la ragazza vanta oltre 25mila followers. Lo stesso Samele in una recente intervista ha dichiarato che Olga è fonte d’ispirazione per lui: “La ammiro da sempre come atleta. Poi la fortuna ha voluto che ci incontrassimo e iniziasse qualcosa di più serio”.