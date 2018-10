BARCELLONA (SPAGNA) – Giornata di festa per Luis Suarez, il centravanti della Nazionale Uruguaiana e del Barcellona è diventato papà per la terza volta. Dopo Delfina (8 anni) e Benjamin (4), è nato anche Lautaro: Luis Suarez aveva saltato la rifinitura in vista della partita di Champions League contro l’Inter per stare vicino alla moglie Sofia Balbi durante il parto.

È andato tutto bene, come dimostra il post su Instagram (“Benvenuto! Siamo felici che tu sia arrivato”), così Suarez sarà regolarmente in campo contro i nerazzurri.

