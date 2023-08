Continua serrata la trattativa tra Roma e Chelsea a Londra per Romelu Lukaku. Il general manager Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin, dopo esser volati nel primo pomeriggio nella capitale inglese, hanno assistito a Stamford Bridge alla gara dei Blues con il Luton (vinta 3-0 dai Blues).

Lukaku si avvicina alla Roma: i Friedkin a Londra

Al triplice fischio la cena tra le due dirigenze per sbloccare l’operazione in prestito, mentre per domani mattina sono previsti nuovi aggiornamenti in un incontro più formale tra Chelsea e Roma. Nel frattempo il calciatore è a Bruxelles, pronto a raggiungere Londra o direttamente la capitale qualora la trattativa si sbloccasse nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Dan Friedkin questa sera ha incontrato Todd Boehly, presidente del Chelsea. I due patron si sono visti nella pancia dello Stamford Bridge e hanno parlato dell’affare Lukaku. Con loro anche Ryan Friedkin, vicepresidente e figlio del magnate texano, e Tiago Pinto, il general manager portoghese.