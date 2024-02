Rugby. Clamoroso a Lille. La nazionale italiana di rugby pareggia con la fortissima Francia (13-13). Beffa atroce. All’81esimo Garbisi colpisce il palo su un calcio di punizione e sfuma una vittoria che sarebbe stata storica ( la prima in Francia nel Sei Nazioni). Un pareggio che comunque vendica il disastroso 60-7 subito quattro mesi fa al Mondiale. La Francia ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Resta comunque storico il pareggio maturato dopo un primo tempo di marca transalpina. Dopo il ko contro l’Inghilterra e la batosta incassata in Irlanda, l’Italrugby ha sognato ad occhi aperti. Soltanto un palo clamoroso ,a tempo scaduto, ha impedito una vittoria a dir poco straordinaria.

PRIMO TEMPO, AZZURRI CORAGGIOSI

Stadio di Lille bombato, fari accesi, tifo alle stelle. Cantano la Marsigliese in 50 mila. Pochi italiani sulle tribune, atmosfera da derby. Terza giornata del “Sei Nazioni”. Dopo 6 minuti la Francia va in vantaggio con una meta poco chiara (7-0). Chiarisce il TNO. Meta assegnata ad Ollivon, traforma Ramos. Francesi comunque pericolosi che al 16’ vanno sul 10-0 con un calcio di punizione di Ramos. L’Italia regala palloni ma la Francia si incarta oltremisura. Italia coraggiosa e orgogliosa. Difesa ordinata. Galletti fisici, veloci, tecnici. E nervosi per le occasioni sprecate. Conseguenze: cartellino giallo per Danty al 42’(placcaggio alto).Un minuto dopo l’Italia accorcia con un calcio di Page-Relo. Intervallo. È 10-3.

SECONDO TEMPO IN SUPERIORITÀ NUMERICA

Francia in inferiorità numerica (cartellino rosso per Danty). Al 44’ punizione per i francesi e il solito Ramos trasforma: 13-3. Meta azzurra sfumata per centimetri (Menoncello). Al 61’ Garbisi accorcia con un calcio e si va 13-6. Esce Mori, entra Marin. La battaglia si fa feroce. Al 70’ la migliore azione azzurra che va in meta con Capuozzo, trasforma Garbisi. È il clamoroso pareggio: 13-13. Beffa atroce all’ultimo minuto: Garbisi c’entra il palo e addio vittoria. Incredibile.

ARRIVEDERCI A ROMA (sabato 9 marzo)

L’Italrugby disputerà la quarta giornata del torneo a Roma affrontando la Scozia che sabato ha battuto l’Inghilterra (30-21). Match molto importante per risalire la corrente.