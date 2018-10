MANCHESTER (INGHILTERRA) – Mourinho non è mai banale. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’allenatore portoghese del Manchester United vive in un hotel dal suo primo giorno alla guida dei Red Devils mentre la famiglia è rimasta a Londra.

L’hotel dove vive lo Special One

Josè Mourinho vive al «Lowry» da 825 giorni per una spesa complessiva molto elevata: la suite che ha scelto il portoghese costa quasi 700 euro a notte – per la precisione 684 euro – e quindi il conto da luglio 2016 ad oggi sarebbe attualmente di 564300 euro.

Vivere in hotel non è del tutto sbagliato perché Mourinho e’ in bilico a Manchester e potrebbe essere esonerato a breve: l’United (scivolato a -7) ha ribaltato la gara col Newcastle dopo un filotto di due pareggi e tre sconfitte e un dissidio strisciante con Pogba.

Carlo Verdone stima Mourinho

Una rivelazione in notturna quella di Carlo Verdone, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione “I Lunatici”, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

“Vedo il calcio inglese e mi rifaccio gli occhi. Nei giorni scorsi ho visto il Manchester United di Mourinho, mi è piaciuto moltissimo. Avevo scommesso sul risultato esatto e l’ho preso. Ogni tanto mi capita”.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.