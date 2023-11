Marchisio beccato dai tifosi dell’Inter a Salisburgo, ricoperto di cori e insulti

Claudio Marchisio è stato insultato con moltissimi cori dai tifosi dell’Inter prima e dopo la partita di Champions League che i nerazzurri hanno giocato in casa del Salisburgo. L’ex Juventus era a bordo campo insieme a Diego Milito e Julio Cesar per commentare la partita trasmessa da Amazon Prime.

Marchisio insultato dai tifosi dell’Inter a Salisburgo

La postazione di commento era proprio sotto il settore ospiti dello stadio austriaco e i supporter della squadra nerazzurra non hanno gradito che ci fosse una bandiera della Juventus a commentare la loro squadra. Sui social sono stati pubblicati diversi video del coro a lui diretti.

Il commento dell’ex Juve fa infuriare i supporter nerazzurri

Claudio Marchisio ha analizzato la partita dell’Inter, vittoriosa per 1-0, parlando così: “Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra. L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più”. Parole che non sono piaciute ai tifosi nerazzurri che sui social hanno mostrato il loro disappunto per le considerazioni dell’ex Juve.