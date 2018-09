MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Milan-Atalanta 2-2, gol: Gonzalo Higuain 1′, Papu Gomez 54′, Giacomo Bonaventura 61′ e Rigoni 93′. Partita valida come posticipo della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Girandola di gol ed emozioni a San Siro. E’ successo di tutto tra Milan e Atalanta. I rossoneri sono passati in vantaggio al primo affondo con Higuain e hanno sfiorato il raddoppio (Bonaventura è stato fermato solamente dal VAR). Nella ripresa Gomez ha pareggiato i conti da due passi ma subito dopo Bonaventura ha riportato in vantaggio i rossoneri. Quando la gara sembrava finita, Rigoni ha pareggiato i conti sfruttando una amnesia della difesa del Milan. A San Siro non ci sono né vincitori, né vinti.

La cronaca della partita

Milan subito in vantaggio. Assist di Suso per Higuain che continua a segnare. Dopo la rete nello scorso turno di campionato, e quello in Europa League, è arrivata anche la marcatura contro l’Atalanta, la prima con la maglia rossonera perché nei due casi precedenti era andato a segno con la seconda e con la terza maglia.

Milan vicino al raddoppio poco dopo. Colpo di testa vincente di Bonaventura su assist di Calabria ma l’arbitro ha annullato il gol con l’aiuto del VAR perché Bonaventura era in fuorigioco al momento del tocco vincente.

La ripresa si apre con il pareggio del Papu Gomez da due passi. Ma poco dopo Bonaventura segna il gol dell’ex e riporta avanti il Milan. Quando il Milan sembrava aver vinto, ecco il pareggio di Rigoni all’ultimo istante. Finisce 2-2 a San Siro.

Le pagelle di Milan-Atalanta 2-2

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma 5.5; Calabria 6, Musacchio 5.5, Romagnoli 5.5, Rodriguez 5.5; Kessie 6.5, Biglia 6.5, Bonaventura 7.5; Suso 6.5, Higuain 7.5, Calhanoglu 6 Subentrati: Abate 6, Castillejo 6 e Bakayoko 6. A disposizione: Reina, A.Donnarumma, C.Zapata, Simic, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Borini Allenatore: Gattuso 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5.5, Palomino 5.5, Masiello 5.5; Castagne 5.5, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6; Pasalic 6; Gomez 7, Barrow 5. Subentrati: Ilicic 6, Rigoni 7 e Zapata 6.5. A disposizione: Berisha, Mancini, Reca, Hateboer, Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Tumminello Allenatore: Gasperini 6.

