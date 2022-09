Mondiali di ciclismo in Australia (18-25 settembre 2022), cala il sipario con la gara più attesa: la corsa in linea maschile Élite.

Un tappone di 266,9 km con 3.945 metri di dislivello e 400 curve. E uno strappo al 14% da ripetere12 volte. Gara dunque da corridori di classiche. Chi vince si prende la maglia iridata per due anni indossata da Julian Alaphilippe. Sempre che il francese (presente) lo consenta. Partenza all’alba italiana. Ore 2.15; le 10.15 australiane .Debutta la squadra del Vaticano. Storico.

GLI 8 CONVOCATI AZZURRI DEL CICLISMO

Il c.t. Davide Bennati schiera una Nazionale a tre punte: Bettiol, Trentin, Bagioli. E dietro un quintetto ben assortito formato da Edoardo Affini, Davide Ballerini, Samuele Battistella, Nicola Conci e Lorenzo Rota. Riserve: il campione d’Italia Filippo Zana e l’ex tricolore cronometro Matteo Sobrero. Esclusi, con elegante spiegazione, il neo campione d’Italia Zana (“è un giovane di talento, sono certo che in futuro avrà la sua occasione “), Filippo Ganna (“ha caratteristiche tecniche meno adatte per questo tipo di percorso”). Quanto a Sobrero,il c.t. ha preferito non spremerlo. Matteo ha già dato tanto. E poi: “Non partiamo come la squadra da battere e questo potrebbe essere un vantaggio”.

SCONTRO AD ALTISSIMO LIVELLO DEL CICLISMO

I big sono tanti. In testa Van der Poel, 27 anni, olandese nato in Belgio, nipote del leggendario Poulidor, 40 successi su strada tra cui due Fiandre, Strade Bianche, 6 giorni in maglia gialla al Tour. E l’Olanda freme, non vince un Mondiale dal 1995. Poi ci sono in pole quattro campioni da non perdere d’occhio: Van Aert, Pogacar, Evenepoel , Girmay. Alla partenza 50 squadre. Anche Cina, Brasile, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Marocco, Panama, Ruanda, Thailandia, Ucraina.

E per la prima volta, come detto, la squadra del Vaticano. In sella un solo uomo: Rien Schuurhuiss, 40 anni, ex professionista dimenticato in fretta, olandese di origine ma a tutti gli effetti cittadino del Vaticano. Curiosità: Rien ha sposato Chiara Porro, ambasciatrice australiana presso la Santa Sede. Scherzando l’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, lo ha inserito tra “i papabili” per la maglia iridata.

DIRETTA TV

La diretta televisiva sarà garantita integralmente da Eurosport 1 (Canale 210) per chi usufruisce di un abbonamento Sky, con il collegamento che comincerà alle 2.05; altrimenti, per chi non dispone di un abbonamento, la gara andrà in onda su Rai Due dalle 1.55 . Garantita la diretta streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery + (per la diretta Eurosport) e RaiPlay (per quella Rai).