NAPOLI – Migliaia di maschere al San Paolo, con qualche tifoso col volto pitturato di nero e l’intero stadio a scandire “Kalidou, Kalidou”, contro l’intolleranza e il fanatismo delle curve ma anche striscioni in altri stadi d’Italia per ricordare l’ultrà morto mercoledì sera durante gli sconti che hanno preceduto Inter-Napoli. La Serie A è tornata in campo a tre giorni dai tragici fatti di San Siro – segnati oltre che dagli scontri col morto, anche dai buu razzisti all’ indirizzo del senegalese Koulibaly – nel giorno del via agli interrogatori a Milano, partiti subito con una possibile svolta nelle indagini.

Uno dei tre ultrà arrestati ha indicato nel capo della curva interista l’organizzatore dell’assalto ai tifosi napoletani, e lui ha ammesso la partecipazione agli scontri ma negato altre responsabilità ed è rimasto in libertà. In ogni caso, la presenza di armi e bastoni sul luogo degli scontri da prima dei fatti dimostra che di casuale non c’e’ stato nulla. In attesa di sviluppi dell’inchiesta, anche il calcio giocato è stato oggi inevitabilmente coinvolto negli sviluppi della morte di Daniele Belardinelli e dai buu razzisti. Le manifestazioni di vicinanza del tifo azzurro a Koulibaly sono cominciate fin dall’arrivo del Napoli al San Paolo, con i tifosi di casa che hanno accoltola squadra davanti allo stadio con lo striscione “Siamo tutti Koulibaly: no al razzismo!”.

Poi, in campo, al momento del riscaldamento, Faouzi Ghoulam ha indossato la maglia numero 26, con il nome dell’amico fraterno, oggi in tribuna perchè squalificato ma raffigurato su migliaia di maschere indossate dai tifosi di casa per fargli sentire la vicinanza e la solidarietà. Niente da fare invece per l’idea di far indossare le maschere anche ai giocatori di Ancelotti.

Gli ultras sono con Daniele Belardinelli

Un altro tipo di solidarietà e’ andata in scena altrove, a conferma della trasversalita’ del tifo estremo: striscioni con la scritta ‘Ciao Dede’ sono apparsi a Parma, dove gli ultras emiliani e della Roma, pur divisi da un’antica rivalità, hanno trovato unione di intenti in memoria del 39enne varesino, ricordato anche nello stadio di casa, il ‘Franco Ossola’, da una scritta degli ultras del Saronno. E soprattutto a Roma, con gli Irriducibili della Nord, gemellati con gli ultrà interisti, che hanno lasciato la Curva contro la decisione di non far entrare lo striscione in ricordo del ‘fratello’ morto (“Un ultras non muore mai Daniele con noi”) esposto fuori dall’Olimpico.

Gli Irriducibili sono poi tornati nella Nord a inizio del secondo tempo, al grido di “Daniele uno di noi”. Un appello di tono ancora diverso e’ arrivato anche dalla madre di Belardinelli: “Non lo giustifico, ma basta dipingerlo come un criminale”. L’ingente spiegamento di forze dell’ordine per monitorare la situazione non ha comunque impedito di accendere la cronaca che racconta di spintoni e pugni in mattinata tra tifosi del Torino e del Bologna che si sono ritrovati gli uni davanti agli altri nell’area Chianti dell’A1 a Firenze. Nessun ferito, la Digos indaga.

Dura la presa di posizione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!”.

Ma contro il leader leghista interviene il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri: “Non mi meravigliano certi cori negli stadi, se chi ha spesso il microfono davanti dice ‘prima gli italiani…'”. Da Mauro Balata, avvocato e presidente della Lega di B, arriva una proposta: “introduciamo nel codice penale l’aggravante per fatti violenti connessi a eventi calcistici”.

FOTO – Parma-Roma, lo striscione dei tifosi giallorossi in ricordo di Daniele Belardinelli: “Ciao Dede” | La Roma 24 https://t.co/ondQPsQ0zc — AS Roma Addict (@ASRomaAddict3) 29 dicembre 2018

➡️ Los aficionados de la Lazio homenajearon a Daniele Belardinelli, el aficionado del Inter que murió en los enfrentamientos entre los ultras neazzurros y del Napoli. BONITO GESTO👏👏👏👏 pic.twitter.com/EQq5jIXZtj — Calcio Serie A 🇮🇹 (@SerieA_GO) 29 dicembre 2018

Striscioni dei tifosi di #Parma e #ASRoma per Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese investito prima di #InterNapoli: “Ciao Dede” – FOTOhttps://t.co/uyv5alqunt — pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) 29 dicembre 2018

Lazio, striscione dei tifosi per Daniele Belardinelli: «Un ultras non muore mai» https://t.co/zCaR96UKfZ pic.twitter.com/kQ2othVwO6 — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) 29 dicembre 2018

Napoli-Bologna, tutti con Koulibaly. Le immagini più belle dai social network

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 28 dicembre 2018

“Anche se piccolo, sono un uomo come Koulibaly” ❤️

Viva i bambini, che insegnano ai grandi come si sta al mondo.#NapoliBologna pic.twitter.com/8tQ5xTEGbO — Marco Furfaro (@marcofurfaro) 29 dicembre 2018

Napoli-Bologna, tutti con Koulibaly al San Paolo Foto Diretta in tempo reale 0-0 https://t.co/F5L1HOTENy pic.twitter.com/TvCQjOms4l — Corriere della Sera (@Corriere) 29 dicembre 2018

Maschere di #Koulibaly al San Paolo. “Nell’Inter giocano giocatori neri, come Kessie”. Sipario pic.twitter.com/uhnxHzRiAm — roberto grossi (@ninersmessimale) 29 dicembre 2018

Allo stadio San Paolo iniziano a fioccare le maschere con il volto di Kalidou #Koulibaly e tanti piccoli striscioni in favore del difensore del #Napoli. Foto @CalcioNapoli24 pic.twitter.com/mxeWoU0JfR — Claudio Russo (@claudioruss) 29 dicembre 2018

