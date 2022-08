Nuoto a Roma, ecco i nostri eroi. Pellegrini madrina, Paltrinieri capitano. Sono scattati giovedì 11 gli Europei di nuoto al Foro Italico. E già sono arrivate le prime medaglie.

Presenti 52 Nazioni con 1.500 atleti (Russia e Bielorussia assenti). Spettacolo garantito, 77 finali. Azzurri favoriti, chiusura domenica 21). Nazionale record, 104 convocati, metà sono donne (52). Tira una gran bella aria. Ecco i””magnifici 10 azzurri” più attesi. Valgono un patrimonio.

1) GREG PALTRINIERI CAPITANO DEL NUOTO

È il capitano, la star, il fenomeno in vasca e nelle acque libere. Cinque le sue gare in programma. Confida nel tifo romano. E nel proprio talento. È il campione del mondo in carica dei 1.500 in vasca lunga e della 10 km nelle acque libere. Il Lido di Ostia sarà il suo Maracana’. Ha 27 anni. Emiliano di Carpi. Show sicuro.

2) BENEDETTA PILATO, NUOTO A 16 ANNI

Solo 16 anni, primatista mondiale sui 50 metri rana (29”30), campionessa europea in carica. Pugliese di Taranto, è tesserata per il Circolo Canottieri Aniene. Gioca in casa.

3) THOMAS CECCON

Altro azzurro primatista mondiale nei 100 metri dorso (51”60). E due ori ai Mondiali di Budapest, due mesi fa. Vicentino di Thiene, ha 21 anni. Il gigante Veneto (1,94) non porta più i baffi. Punta a vincere.

4) SIMONA QUADARELLA

Romana, 23 anni, un palmares da urlo (6 ori in due Europei: Glasgow 2018, Budapest 2021). Specializzazione: stile libero. Anche lei è tesserata per il Circolo Canottieri Aniene. Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 800.

5) NICOLÒ MARTINENGHI

Varesino, 23 anni, campione d’Europa nei 10O rana (vasca corta) e campione del mondo sempre nei 100 rana (vasca lunga). È un altro gioiello del Circolo Canottieri Aniene.

6) GABRIELE DETTI

Livornese, 27 anni, già campione del mondo degli 800 stile libero, due bronzi a Rio 2016 (800, 1500). Ha vinto 29 titoli nazionali.

7) ANTONELLA CRISPINO

Sempre allegra, sempre serena. Ha 19 anni, nata a Benevento, specialista nello stile farfalla. È tesserata per l’Assonuoto di Caserta. La piscina comunale porta il nome dell’indimenticato “Fritz” Dennerlein (1936-1992), napoletano di Portici, nuotatore e pallanuotista leggendario.

8) ILARIA CUSINATO

Padovana di Cittadella, 22 anni, specialista nei 200 misti in vasca corta, due ori agli Europei giovanili. Si allena con Matteo Giunta,il compagno di Federica Pellegrini.

9) FABIO SCOZZOLI

È il più “vecchio “ nuotatore azzurro. Ha 34 anni, romagnolo di Lugo (Ravenna), specialista nei 50 e 100 rana. È stato campione europeo e mondiale. Capitano della Nazionale prima di Paltrinieri.

10) LORENZO GALOSSI

È il più giovane degli azzurri. Romano, 16 anni, talento da vendere. Un gigante (191 cm x 93 kg). Specialista dello stile libero (200, 400, 800). E’ cresciuto sportivamente nel Circolo Canottieri Aniene. Stupirà.