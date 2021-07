Olimpiadi Tokyo 2020, il programma di lunedì 26 luglio: argento per la staffetta 4X100 stile libero, bronzo per Martinenghi (foto ANSA)

Lunedì 26 luglio, terzo giorno di Olimpiadi a Tokyo 2020 e l’Italia cerca nuove medaglie. La prima ad arrivare è un bronzo, vinto da Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana e dall’argento della 4X100 stile libero. Oggi però è il giorno di Federica Pellegrini (alle 12) e Simona Quadarella (alle 12:50) nelle rispettive batterie dei 200 e 1500 stile libero.

Aggiornamento ore 12:09.

Daniele Garozzo in finale nel fioretto

Daniele Garozzo, oro a Rio 2016, va in finale anche alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto individuale maschile. Il campione olimpico in carica ha battuto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine per 15-9. La finale è in programma oggi alle 14.10.

Diana Bacosi argento nel tiro a volo

Ottava medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Diana Bacosi ha vinto l’argento nello skeet. Oro all’americana Amber English.

Olimpiadi, argento per l’Italia nel nuoto 4×100 stile libero

Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo vincono l’argento. Oro agli Stati Uniti. È la prima volta che una staffetta veloce azzurra sale sul podio alle Olimpiadi, migliorando anche il record italiano. Una 4×100 di nuoto o atletica non finiva su un podio olimpico da Londra 1948 (Tito-Perucconi-Siddi-Monti, bronzo nella 4×100 su pista).

Martinenghi è bronzo nei 100 rana

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana, facendo registrare in finale il tempo di 58’’33, ad appena 5 centesimi dal suo record nazionale. Il varesino, che si era qualificato con il terzo tempo, sale sul podio nella prova vinta in 57”37 dal britannico Adam Peaty davanti all’olandese Arno Kamminga, con il tempo di 58”00.

Olimpiadi Tokyo 2020, il programma di oggi 26 luglio

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Italia-Polonia

Ore 7:25 – BASKET3X3 femminile Italia-Giappone (gironi)

Ore 7:27 – BOXE femminile 54-57kg (ottavi di finale): IRMA TESTA

Ore 7:30 – SOFTBALL Italia-Canada (gironi)

Ore 7.50 – TIRO A VOLO skeet femminile (FINALE)

Ore 8:00 – CICLISMO mountain bike maschile cross country (FINALE): LUCA BRAIDOT, NADIR COLLEDANI, GERHARD KERSCHBAUMER

Ore 8:24 – SURF maschile (terzo turno): LEONARDO FIORAVANTI

Ore 8:50 – TIRO A VOLO maschile skeet (FINALE)

Ore 10:55 – BASKET3X3 femminile Italia-Usa (gironi)

Ore 12:00 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (batterie): FEDERICA PELLEGRINI

Ore 12:15 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (batterie): FEDERICO BURDISSO, GIACOMO CARINI

Ore 12:35 – NUOTO femminile 200 metri misti (batterie): SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO

Ore 12:49 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (batterie): SIMONA QUADARELLA, MARTINA RITA CARAMIGNOLI

Ore 12:50 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE BRONZO)

Ore 13:15 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE ORO)

Ore 14:10 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO).