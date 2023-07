Paura per Massimo Mauro, infarto mentre gioca a padel: operato d’urgenza è fuori pericolo

Massimo Mauro è stato colpito da un infarto mentre stava giocando a padel. Il malore, secondo quanto riferito all’Ansa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, è accaduto mentre l’ex centrocampista di Juventus e Napoli, oggi opinionista, 61 anni, stava giocando a padel.

Massimo Mauro operato d’urgenza dopo infarto

L’opinionista tv, durante una partita di padel a Lido di Catanzaro, si è improvvisamente sentito male. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Tuttosport inizialmente si era pensato a un’indigestione, ma in realtà si è trattato di un infarto. Mauro è stato portato immediatamente in ospedale in condizioni critiche ed è stato operato d’urgenza con un’angioplastica. Fortunatamente non è più in pericolo di vita. Lo stesso Massimo Mauro ha poi dichiarato alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”.