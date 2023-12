Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi, ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, è stato ricoverato all’alba in una clinica di Punta del Este in Uruguay. Il calciatore ha una frattura della clavicola frutto di una rovinosa caduta avvenuta al termine di una rissa ed anche una ferita da taglio all’addome.

“Pocho” Lavezzi ricoverato in Uruguay dopo una rissa

L’episodio è avvenuto durante una festa che si è tenuta nell’abitazione di Lavezzi che si trova nella elegante località di José Ignacio, uno dei luoghi più esclusivi della costa di Punta del Este.

“Pocho” Lavezzi, smentita la coltellata ma non la “ferita da taglio all’addome”

Inizialmente si parlava anche di una coltellata ricevuta dall’ex Napoli, una versione tuttavia smentita dai familiari. Quest’ultimi hanno invece confermato invece che l’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia. Gli stessi familiari negano che la lite sia scoppiata con un membro della famiglia confermando però sia “ferita da taglio all’addome”, sia la “frattura all’altezza della clavicola”.

Ancora non è stato chiarito inoltre se il diverbio è avvenuto con un membro della famiglia di Lavezzi o con un invitato. Ad ogni modo il Pocho sarebbe comunque fuori pericolo. Nelle prossime ore la polizia potrebbe raccogliere la sua testimonianza e quelle dei presenti per provare a ricostruire i fatti. Sulla vicenda non è stata presentata però nessuna denuncia.