Su Rafael Leao piomba il PSG con una maxi offerta: 70 milioni al Milan e 6 netti al calciatore. Al momento i rossoneri, racconta radio mercato, hanno rigettato al mittente la proposta. E sembra che anche il calciatore, almeno queste sono le indiscrezioni, non sia per ora interessato al trasferimento in Francia. Sarà verso? Riuscirà Leao a resistere alle sirene francesi? Chissà.

Leao-Milan, c’è aria di rinnovo

Leao, 11 gol e 6 assist in stagione, è legato con i rossoneri fino al 2024 e il Milan vorrebbe anche provare a rinnovargli il contratto. Ma si sa l’estate ancora deve iniziare e Maldini e soci faticheranno e non poco a far finta di niente di fronte ai 70 milioni messi sul piatto dal club francese.

La questione Sporting

In questi giorni poi Leao è anche indaffarato a risolvere la questione Sporting. Il Tas ha infatti stabilito che dovrà essere il Lille (e non il giocatore) a risarcire i portoghesi per la rescissione unilaterale avvenuta nel 2018, prima del suo trasferimento in Ligue 1. Probabilmente Leao vuole prima chiudere questa questione poi deciderà se rinnovare o meno con il Milan. Riuscirà il club rossonero a resistere e a trattenere a Milano il calciatore? Non resta che aspettare i prossimi movimentati mesi di mercato.