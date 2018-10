BARCELLONA (SPAGNA) – Che beffa per l’Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha tenuto bene il campo nel primo tempo ma è andata sotto contro il Barcellona per “colpa” dell’ex Rafinha. L’ex calciatore dell’Inter ha segnato al 31′ dopo una giocata sublime del neo papà Luis Suarez. Servirà una Inter più spregiudicata nella ripresa.

31′ Gol del Barcellona. Ottima giocata di Suarez con assist al bacio per Rafinha. L’ex calciatore dell’Inter non sbaglia da due passi e segna alla sua ex squadra.

Barcelona, Rafinha’nın golüyle Inter karşısında 1-0 öne geçti pic.twitter.com/0slrRaTPQU — Goal Radar #UEFA (@goalradarUEFA) 24 ottobre 2018

Formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

32′ – Gol del Barcellona con Rafinha, che al volo di sinistro raccoglie un cross di Suarez e da due passi porta avanti i suoi#BarcellonaInter 1-0#BarcaInter #UCL — Inter (@Inter) 24 ottobre 2018

Il bacio di Rafinha Iscariota a un giocatore dell’Inter prima dell’inizio della gara.#BarcellonaInter pic.twitter.com/cWjMgFAxmn — Dario Buccoleri 🖤💙 (@dariobuccoleri) 24 ottobre 2018

Oggi Rafinha è un giocatore qualsiasi.

L’Inter. Solo l’Inter. Sempre L”Inter. Che gioia immensa poter giocare queste partite — Interismo Cosmico (@intercosmico) 24 ottobre 2018

GOL! Barcellona in vantaggio proprio con l’ex #Rafinha… ⚽ Giocata clamorosa di Suarez, assist per il brasiliano che da due passi non sbaglia!#BarcelonaInter 1-0 (32′) pic.twitter.com/SAn2k3PvzV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 24 ottobre 2018

Rafinha gol, ho già capito chi segnerà quando giocheremo contro i gobbi.. pic.twitter.com/Xq8wtZcDes — fabiopao (@fabiopao) 24 ottobre 2018

raramente un gol dell’ex è stato così meritato #Rafinha — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) 24 ottobre 2018