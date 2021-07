Roma-Montecatini, orario e dove vedere la prima amichevole dei giallorossi

Oggi, giovedì 15 luglio, la Roma targata José Mourinho esordirà in una amichevole estiva contro il Montecatini, squadra che gioca in Eccellenza.

L’amichevole si giocherà alle 18 a Trigoria. La partita non sarà trasmessa in diretta Tv. Non ci sarà neanche una copertura streaming o comunque social. Ovviamente in serata, al termine del match, i canali ufficiali del club giallorosso trasmetteranno qualche immagine.

Roma-Montecatini, le probabili formazioni

In campo, a quasi un anno dall’infortunio, tornerà anche Nicolò Zaniolo.

“In questo avvio di ritiro – spiega la Gazzetta dello Sport – Zaniolo è stato tra i più brillanti del gruppo. Oggi giocherà come esterno destro d’attacco, nel 4-2-3-1 di Mourinho. Lui, Mkhitaryan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko, almeno fino a che non tornerà a disposizione anche Pellegrini (che si è riaggregato al gruppo solo ieri, dopo aver lavorato a lungo a parte – insieme a Veretout – per recuperare dall’infortunio che gli ha fatto saltare l’Europeo)”.

Le prossime amichevoli della Roma: il calendario estivo dei giallorossi

Dopo la sfida con il Montecatini la Roma scenderà di nuovo in campo domenica 18 luglio contro la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli. Il 21 luglio poi, mercoledì, sarà la volta di Triestina-Roma. Domenica 25 luglio la Roma giocherà a Frosinone contro il Debrecen.