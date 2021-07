Roma-Siviglia, dove vedere la partita in diretta streaming o tv: data e orario. Altra amichevole di prestigio per i giallorossi allenati da José Mourinho. La Roma è reduce dalla prestazione più che convincente contro il Porto. Adesso i giallorossi sfideranno la squadra del loro ex direttore sportivo Monchi.

Roma-Siviglia, dove vedere la partita in tv

Roma-Siviglia è una partita amichevole precampionato. Sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport. Sarà visibili il 31 luglio alle ore 18:30. Ovviamente, potranno vederla solamente gli abbonati a Sky Sport.

Roma-Siviglia, dove vedere la partita in diretta streaming

Sky Sport non trasmetterà Roma-Siviglia solamente in diretta tv ma anche in diretta streaming. Anche in questo caso, sarà necessario essere abbonati a Sky Sport. Si potrà vedere in diretta streaming, il 31 luglio alle ore 18:30, sia su SkyGo che su Now. Sono due app che permettono agli abbonati di Sky Sport di vedere i pacchetti ai quali sono abbonati in diretta streaming.

Roma-Siviglia, altra grande partita dopo Roma-Porto

Il primo impegno ufficiale si sta avvicinando e per questo motivi i giallorossi stanno alzando la difficoltà delle loro amichevoli precampionato. Dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Porto, con gol di Gianluca Mancini, i giallorossi vanno a sfidare il Siviglia di Monchi. Una squadra che trionfa spesso in Europa League.