EMPOLI – Serata da dimenticare per Alessio Romagnoli. Il difensore centrale del Milan ha commesso un errore madornale che ha regalato il pareggio agli avversari. Ha sbagliato banalmente in fase d’impostazione e poi ha steso l’avversario. Rigore inevitabile e gol dell’Empoli.

Gli highlights

Milan in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. Ottima iniziativa sulla sinistra di Laxalt. Il cross dell’ex Genoa è stato deviato dalla retroguardia dell’Empoli e sulla ribattuta si è fiondato come un falco Lucas Biglia che ha insaccato agevolmente da due passi.

Empoli milan 0-1 biglia pic.twitter.com/vldVAavq5I — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Al 26′, l’Empoli si divora il pareggio. La Gumina sfrutta una disattenzione della difesa del Milan per presentarsi davanti a Donnarumma ma il portiere campano lo neutralizza con una parata miracolosa.

Empoli milan Donnarumma la gumina pic.twitter.com/TjabVgATEd — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Al 31′, l’Empoli ha spaventato il Milan con Ciccio Caputo. Il centravanti si è presentato davanti a Donnarumma ma non è riuscito a segnare perché ha colpito il palo.

Empoli milan caputo pic.twitter.com/m8Ce6EnwG0 — Topolino Gol (@GolTopolino) 27 settembre 2018

Grave errore di Romagnoli in fase d’impostazione. Il difensore del Milan passa palla a Mchelidze e poi è costretto a stenderlo nella sua area. Inevitabile l’assegnazione del calcio di rigore per l’Empoli. Dagli undici metri non ha sbagliato Caputo che ha segnato con una conclusione centrale che ha battuto Donnarumma.

Romagnoli rigore empoli milan pic.twitter.com/evcwEJPApq — Topolino Gol (@GolTopolino) September 27, 2018

Empoli milan 1-1 caputo rigore pic.twitter.com/di6cFCzXm2 — Topolino Gol (@GolTopolino) September 27, 2018

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traoré; Caputo, La Gumina. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu. All. Gattuso

