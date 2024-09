Rottura Morata, in diretta spunta un’altra verità

La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello torna a far parlare: ora emerge un’altra verità, lo hanno svelato in diretta

Continua a far parlare la separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello. L’attaccante spagnolo e l’influencer veneta hanno deciso di rompere il loro matrimonio, annunciando il tutto dopo la vittoria degli Europei da parte della Spagna.

Si racconta che proprio la festa per il successo delle furie rosse abbia rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Morata, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe voluto allargare i festeggiamenti anche alla sua famiglia, mentre la moglie avrebbe preferito una festa più intima. Racconti che non trovano conferme, mentre la Campello ha attaccato chi l’accusava di non aver cancellato le foto con il marito ed ha più volte rimarcato come non ci sia stato nessun tradimento alla base della rottura.

Ora però emerge una nuova verità sulla separazione ed ha raccontarla è Beatriz Espejel, moglie di Koke e amica della coppia. Intervenuta a Europapress, ha voluto dire ciò che sa sul rapporto tra Morata e Campello, provando a fare chiarezza su quel che è successo tra i due e sulla possibilità di una rappacificazione.

Morata e Campello, la verità sulla separazione: parla l’amica

Proprio la donna nell’intervista ha provato a spiegare cosa è accaduto nella coppia. “Tante volte ci sono persone che si amano così tanto che preferiscono prendere decisioni drastiche“.

La Espejel spiega che una coppia può dare l’impressione di scontrarsi, “ma questa è un’altra prova d’amore“. E secondo l’amica sarebbe proprio questo il caso: “Conoscendoli un po’ so che nutrono un amore molto profondo l’uno per l’altro e credo che sia stata una decisione molto ponderata“.

Una separazione quasi d’amore per far sì che il bello che c’è stato tra i due e che ha portato alla nascita di quattro figli non vada completamente perso. Un addio senza strascichi, secondo l’amica della coppia, che non dice di no alla possibilità di un ritorno di fiamma tra i due. Così sulla possibile riconciliazione dice: “Sono cose che non si sanno mai. Non siamo nessuno per avere un’opinione sulla relazione tra due persone. Dirà il tempo, vedremo“. In ogni caso c’è una cosa sulla quale non ha alcun dubbio: “Qualunque cosa facciano – conclude – avranno il nostro appoggio“.

Forse il modo migliore per poter affrontare anche una prova difficile come la fine di un matrimonio e di un amore che è stato molto forte e duraturo.