Rottura Morata, spunta un’altra rivelazione: Ecco perché è colpa sua

Alvaro Morata ha esordito in campionato con il Milan, andando in gol, ma tiene ancora banco la sua vita privata: spunta un’altra rivelazione.

Il debutto con gol per Alvaro Morata era il meglio che si potesse aspettare. L’attaccante spagnolo ha dato il via alla rimonta del Milan contro il Torino nella prima gara di campionato dei rossoneri. Una partita che ha visto la squadra di Fonseca andare sotto di due gol e poi acciuffare il pareggio anche grazie all’ingresso in campo dell’ex Atletico Madrid, parso già in buona forma e leader del gruppo.

Per Morata però il campo non ha cancellato completamente quanto sta accadendo nella sua vita privata. La separazione con la moglie Alice Campello continua a far parlare di sé e dall’Italia alla Spagna, le analisi sulla rottura della coppia si sprecano. Si va a caccia di indiscrezioni, di gossip, di presunti tradimenti, insomma si cerca di capire cosa realmente ha portato il calciatore e l’influencer a dirsi addio.

Non bastano le parole dei diretti interessati che tramite social hanno provato a spiegare quel che è accaduto negli ultimi mesi. Nessuna mancanza di rispetto ha scritto Morata ed ha confermato Alice Campello, nessuna terza persona hanno assicurato i due: continue incomprensioni che hanno convinto la coppia ad allontanarsi, magari rendendo pubblico la loro scelta “troppo presto” come ha scritto lei in una storia successiva alla separazione. Ora spunta un’altra rivelazione che vede protagonista proprio l’attaccante del Milan.

Morata, la ex racconta: “Nessun rapporto per colpa sua”

Tocca ad una ex di Alvaro Morata entrare in scena tra le notizie che riguardano la vita privata del giocatore rossonero. Nessuna rivelazione però sul matrimonio con Alice Campello, che sembra ormai essere giunto al capolinea, ma dichiarazioni che riguardano la loro storia durata pochi mesi.

A parlare è Carla Barber, Miss Spagna 2015, dottoressa con una specializzazione in medicina estetica: la donna ha avuto con Morata una breve relazione in passato durata qualche mese. Proprio di quei mesi e della loro separazione ha parlato, in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport. La Barber afferma che ad oggi non ha alcun rapporto con Morata e ne spiega il motivo: “Non è colpa mia, ma sua: credo che non abbia mai accettato il fatto che sia stata io a lasciarlo“.

Parole che nulla aggiungono su quanto sta accadendo tra Morata e la Campello e che rivangano un passato ormai lontano. Per l’attaccante del Milan, invece, ciò che deve contare è il presente: tra la sua avventura in rossonero e, soprattutto, i quattro figli cui prestare attenzione ora che il matrimonio con la loro mamma attraversa un momento particolarmente difficile.